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Общество Свердловская область
Банк &quot;Нейва&quot; (2020) | Фото: n1st.ru

Офисы свердловского банка "Нейва" возобновляют работу с клиентами

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Банк "Нейва", у которого на прошлой неделе отозвали лицензию, открыл все дополнительные и операционные офисы для работы с клиентами в стандартном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Так, с понедельника по пятницу возобновляется работа дополнительных офисов в Екатеринбурге: "Центральный" (ул. Чапаева, 3А), "КРАУЛЯ" (ул. Крауля, 44), "Космонавтов, 40" (пр. Космонавтов, 40) и "Шварца, 14" (ул.Шварца, 14). Также открываются дополнительные офисы в Верхней Пышме "Огнеупорщиков, 7" (ул. Огнеупорщиков, 7), Новоуральске БАНК "НЕЙВА" ООО (ул. Комсомольская, 13), Нижнем Тагиле "НИЖНИЙ ТАГИЛ" (пр. Ленина, 61) и Челябинске "ЧЕЛЯБИНСК" (пр. Ленина, 36).

"С 9.00 о 18.00 физические и юридические лица могут обратиться за выпиской по своим счетам, а также предъявить требования кредиторов для включения своих требований в реестр требований кредиторов", - говорится в сообщении банка.

Помимо этого, с сегодняшнего дня клиенты банка могут забрать свои ценные вещи из банковских ячеек в дополнительном офисе "Центральном" БАНКА "НЕЙВА" ООО (Екатеринбург, ул. Чапаева, 3А). По этому же адресу кредиторы могут предъявить свои требования в соответствии с п. 12 ст. 189.32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

Информация о способах приема платежей по кредитам и кредитным картам, а также ссылки на формы требований и образцы заполнения представлены на официальном сайте банка.

Напомним, что новость об отзыве лицензии у банка "Нейва" из-за "санкционной войны" стала для уральцев настоящим ударом. Так, крупный екатеринбургский бизнесмен был экстренно госпитализирован в больницу из-за инфаркта, к которому привела новость о банке. На счету екатеринбуржца оказалось заморожено 80 млн руб.

Представители временной администрации пояснили вкладчикам, как вернуть свои деньги, а уральский экономист Константин Селянин рассказал, как лучше их хранить. О том, к чему быть готовым клиентам "Нейвы" и других российских банков, читайте в материале Накануне.RU.

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Офисы свердловского банка "Нейва" возобновляют работу с клиентами

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Теги: Нейва, офисы, клиенты



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