Захарова: Власти Чехии опозорились на весь мир своими обвинениями

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Власти Чехии опозорились на весь мир своими заявлениями и обвинениями во взрывах на военных складах в адрес России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она считает, что страна за семь лет сама не смогла разобраться, что произошло на складах в Врбетице в 2014 году

"Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться. Посольство в Праге помогали мне – мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии… За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло", - сообщила Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ".