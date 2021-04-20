"Незыгарь" после ареста чиновника ДЭПа указал на "пермскую колонну" в мэрии Москвы

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Арестованный заместитель главы столичного департамента экономической политики (ДЭП) Леонид Кострома, якобы, входит в опорную "пермскую колонну" московской мэрии, об этом сообщает Telegram-канал "Незыгарь".

По данным канала, организационно эту неформальную структуру возглавляет, предположительно, бывший глава департамента экономической политики Москвы, экс-губернатор Прикамья, а ныне – министр экономического развития России и протеже руководителя столицы Сергея Собянина Максим Решетников, который, якобы, "оставил" Кострому выходцу из Перми и своему давнему деловому партнеру, нынешнему главе ДЭП Кириллу Пуртову.

Арест Костромы и оперативное исследование его связей в мэрии, министерстве экономического развития РФ и корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП), вероятно, можно расценивать как результат противостояния в МСП между Решетниковым и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Как отмечает "Незыгарь", вмешательство в расследование и конфликт в МСП мэра Москвы Сергея Собянина маловероятно, так как он сам якобы может оказаться под ударом.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе при получении крупной взятки был задержан замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома, "молодой эффективный менеджер" получил первый транш в 4 млн. руб., после чего его и "взяли". Также задержан его сообщник - начальник отдела городского агентства управления инвестициями. По версии следствия, деньги чиновники просили за заключение контракта по благоустройству столицы.