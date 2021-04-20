В Чили после массовой вакцинации рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Добавить источник в

В Чили, стране-лидере по темпам вакцинации в Латинской Америке и одном их мировых лидеров, в марте начался быстрый рост заболеваемости коронавирусом.

Вакцинация в Чили началась 3 февраля. На сегодня одну дозу получили 40% населения, обе - 28%. Это третье место в мире - почти 70 человек из 100 сделали хотя бы один укол. Министр здравоохранения Энрике Парис месяц назад заявил, что Чили уже обеспечила 35 млн доз для себя (население страны 19 млн) и даже помогает другим странам.

Однако в марте заболеваемость начала быстро расти и сейчас достигла 7 тыс. новых случаев в сутки, что в пять раз больше, чем было до начала вакцинации и больше, чем было на пике в июне 2020 года. Смертность еще не успела вырасти до прошлогодних рекордных значений, хотя уже в два раза превысила смертность до начала прививочной кампании.

В стране снова введены жесткие ограничения. Иностранцам запрещен въезд в страну. Президент Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения страны перегружена и работает на пределе возможностей, хотя в феврале он рассказывал о том, как быстро в стране проходит прививочная кампания. Пиньера признал, что власти допускали ошибки.

В Чили используются вакцины Sinovac и Pfizer, но последняя в гораздо меньшем количестве. Некоторые поэтому обвиняют китайскую вакцину в низкой эффективности. Другие находят причину в зарубежных штаммах коронавируса. При этом никто не говорит о вакцинации в целом, хотя люди, получившие дозу вакцины, становятся носителями инфекции, о чем предупреждал вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации. Он заявляет, что, согласно правилам вакцинологии, нельзя проводить вакцинацию во время распространения инфекции.

Подобное происходит и в Бразилии, где на фоне массовой вакцинации заболеваемость и смертность бьют рекорды. Смертность выросла многократно и намного больше, чем заболеваемость.

А Аргентине и Уругвае тоже большой рост заболеваемости. Некоторые полагают, что это сезонное явление: в Южной Америке началась осень. Но вот интересный феномен: почему в условиях массовой вакцинации в Бразилии и Уругвае процент смертей гораздо выше, чем был до вакцинации? В Аргентине это, скорее всего, произойдет в ближайшее время.