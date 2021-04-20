РЖД хочет попросить деньги из ФНБ на строительство дорог для вывоза угля из Якутии

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В РЖД определились с проектами, на которые попросят деньги из Фонда национального благосостояния. Объем ФНБ недавно превысил отметку, после которой его средства предполагается тратить.

Ранее Владимир Путин дал правительству поручение подготовить список проектов, в которые могут быть направлены средства. Обозначены и требования к ним: это должны быть окупаемые инфраструктурные проекты, которые могут привлечь значительные частные средства на каждый вложенный государственный рубль.

Предложения "Российских железных дорог" касаются, в первую очередь, строительства в районе Байкало-Амурской магистрали – для вывоза дополнительного объема угля из Якутии. Другой проект монополиста – развитие центрального транспортного узла.

По словам заместителя главы РЖД Андрея Макарова, стоимость строительства якутского участка может составить 350 млрд руб. (а если строить и электрификацией – то 700 млрд руб.) Этих средств инвестпрограмма компании не предусматривает, передает "Интерфакс".