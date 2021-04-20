20 Апреля 2021
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Стенограффия, арт-объект в ОКБ №1 (2020) | Фото: све.рф

STENOGRAFFIA снова ищет места в Екатеринбурге для превращения в арт-объекты

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Международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA запустил "сбор поверхностей" Екатеринбурга, которые в 2021 г. превратятся в арт-объекты. Помочь определиться с выбором может любой желающий. Для этого необходимо отправить письмо с фото и информацией о стене, которую художники могли бы разрисовать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, сбор заявок стартовал сегодня 20 апреля. В 2018 г. художники команды SPEKTR таким же образом создали "Динозавромойку" на пер. Трамвайный, 2/5. Площадь рисунка составила 1 тыс. квадратов при высоте в 20 м. и ширине в 50 м.

Чтобы предложить место для стрит-арта необходимо:
- сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;
- в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;
- отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой "Биржа поверхностей 2021".

"Нам не удастся преобразить все поверхности сразу, но часть из предложенного станет объектами уличного искусства. Ждем ваших предложений! Если вы готовы менять мир — начните с малого. Пришлите нам письмо", – призывают организаторы фестиваля.

Важно также понимать, что художникам предпочтительнее работать с торцами пятиэтажек, техническими будками и другими постройками. Помимо этого стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей города. В идеале, стена должна быть гладкой. При этом, организаторы фестиваля отметили, что архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.

Напомним, что в прошлом году в рамках международного фестиваля екатеринбургская команда MES CREW украсила территорию Свердловской областной клинической больницы №1 ярким арт-объектом. Выбор организаторов пал на складское помещение больницы, которое идеально вписывалось в уже существующий несколько лет проект "Вид из окна"

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STENOGRAFFIA снова ищет места в Екатеринбурге для превращения в арт-объекты

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Теги: Стенограффия, Екатеринбург, арт-объект, поиск



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