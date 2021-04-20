Жильцов эвакуировали. В Миассе обрушилась стена дома

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В Миассе обрушилась стена многоквартирного дома. Жильцов эвакуировали, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, инцидент произошел сегодня утром в переулке Автомеханический. Обрушилась кирпичная кладка стены на площади 8 кв.м. Жителей дома эвакуировали.

"Пункт временного размещения организован в школе № 14 до выяснения обстоятельств и оценки угрозы обрушения всего здания", - отметили в мэрии.

Глава Миасса Григорий Тонких собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям.