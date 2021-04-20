20 Апреля 2021
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Политика Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Чего добился губернатор Шумков за два с половиной года работы 

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Два с половиной года назад Курганскую область возглавил Вадим Шумков. Дата некруглая, однако характеризует период, когда можно говорить о результатах и о том, как воспринимается глава региона в субъекте. В этом смысле можно выделить несколько ключевых итогов его работы на посту.

Губернатор, прибывший из Тюменской области, которая занимала лидирующие позиции по инвестициям и условиям для создания бизнеса, сразу же сделал ставку на создание новых производств. Это новые рабочие места, это зарплаты – это основной запрос жителей Курганской области, которые покидали регион в последнее десятилетие в надежде найти нормальную работу и комфорт в больших соседних городах.

Поэтому главной победой команды нового губернатора стала разработка и исполнение индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Область стала одним из 10 субъектов со сложным социально-экономическим положением, кто защитил такие программы. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, приехав в регион, отмечал, что перед принятием программы была проделана большая работа.

До 2024 года Курганская область получит 5 млрд руб. на развитие, а в случае успешного выполнения всех пунктов программы - после 2024 года еще 5 млрд руб. ИПСЭР – это в первую очередь финансовая поддержка предпринимателей и бизнеса, а также обновление ЖКХ и инфраструктуры. Уже в первый год реализации ИПСЭР – в 2020 году - Курганская область оказалась на высоте, став самым успешным из 10 регионов. При этом благодаря такому исполнению регион рассчитывает увеличить финансирование программы - Шумков попросил поддержки в этом от сенаторов, которые приезжали в регион в апреле текущего года.

Михаил Мишустин, Вадим Шумков(2020)|Фото: Накануне.RU

Ещё одним "шумковским" достижением можно назвать горизонтальные трансферты из богатых регионов в Курганскую область, попросту, субсидии, которые не нужно будет возвращать. Отметим, разговоры о необходимости подтянуть самый депрессивный регион УрФО звучали еще при бывших руководителях Зауралья, однако до дела никогда не доходило. И вот благодаря лоббистским возможностям Вадима Шумкова такие субсидии предоставили Москва, Тюменская область и нефтегазовый Ямал.

Первый гуманитарный трансферт в размере 350 млн руб. ЯНАО перечислило в бюджет Зауралья в сентябре 2019 года. Летом 2020 года был ещё один, аналогичный. В правительстве Ямала рассматривали транш не как "подарок" губернатору Вадиму Шумкову, а как инвестиции. Много курганцев работают на месторождениях Ямала – то есть по факту Курган – это кузница кадров для автономного округа. Деньги потратили на самое необходимое - берегоукрепление нижнего бьефа курганского гидроузла, на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Кургане, на ремонт школ и спортобъектов. То же касается и остальных трансфертов – ремонты больниц, ремонт проблемного коллектора в Кургане. И это не средства займов, которые так любили прежние руководители регионов.

Еще один большой плюс работы в Зауралье новой управленческой команды - власти только за два года сэкономили жителям региона более 12,7 млрд рублей, удерживая тарифы на коммунальные услуги на минимальном уровне. В частности, экономия только по тепловой энергии за 2019-2020 годы составила 8 млрд рублей, по электричеству – 51 млн рублей. Еще 2,9 млрд рублей удалось за два года сэкономить в сфере водоснабжения и водоотведения.

Долгожданным и важным событием 2020 года стало принятие новой программы "Газпрома" по газификации курганских городов и посёлков. Она необычайно большая и финасовоёмкая – 17,5 млрд рублей, 116 населённых пунктов. За 5 ближайших лет планируется газифицировать все райцентры – в Курганской области всё ещё остались такие поселения без газа. Инвестиции "Газпрома" в 11,4 раза больше, чем в 2016-2020 годах. Очевидно, что большая заслуга в этом Вадима Шумкова.

газификация, газораспределительная станция, газопровод(2020)|Фото: Накануне.RU

Впервые будут созданы условия для газификации 10 районов - Альменевского, Звериноголовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Макушинского, Петуховского, Половинского, Притобольного, Целинного и Частоозерского. Кроме того, будут обеспечены возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Кетовском и Шадринском районах.

Один из результатов работы, которые чаще всего оказываются на слуху – многочисленные ремонты и огромных масштабов благоустройство. Создаются новые прогулочные зоны не только в областном центре, но и в районах Курганской области. Только в 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство территорий выделено более 220 млн руб. Еще одним источником финансирования является дорожный фонд, за счет которого в этом году только в Кургане сделают 7 общественных и 26 дворовых территорий на общую сумму 110 млн рублей.

Значимым политическим итогом работы Шумкова, безусловно, можно назвать сокращение чиновничьего аппарата и преобразование районов в муниципальные округа. Сам глава региона объяснял – в Курганской области в кризисные времена была создана искусственная занятость в бюджетном секторе: так как экономика не развивалось, работы не было, всех трудоустраивали в чиновники или бюджетники. В реальности такого количества сотрудников аппарата не нужно. Объединение районов в округа – это избавление от сотрудников поссоветов и поселковых дум. Посёлок фактически не собирает налогов, при этом расходы на содержание сотрудников поссовета – несколько миллионов год. Ни одну проблему решить поселковые главы не могут – попросту, не обладают финансами. В итоге все вопросы решает районный глава. И уж тем более главы поссоветов не занимаются инвестициями и развитиями деревень, сёла просто вымирают.

Политолог Сергей Ширяев отметил в беседе с Накануне.RU, что изменения в Курганской области видны. "Это показывают и статистические данные, и видят люди. Именно поэтому рейтинг губернатора выше 60 пунктов. Безусловно, проблем много и их разом не решить, но то, что положительная динамика имеется - это бесспорно!" - отметил Ширяев.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что заслуга Вадима Шумкова в развитии Курганской области, несомненно, есть. И губернатору в работе помогает его жесткий и уверенный стиль управления, который нередко критикуют злые языки.

"Вадим Шумков, если считать с момента назначения на пост врио губернатора в октябре 2018 года, руководит Курганской областью уже более 2,5 лет - обычно на этом этапе антибюрократическая риторика губернаторов воспринимается общественностью уже с большей долей скепсиса. Впрочем, это не значит, что такой подход не будет иметь эффекта – сама по себе критика в адрес чиновников широкой аудитории, как правило, нравится. Вадим Шумков в этом смысле продолжает следовать тому же политическому стилю, который выбрал еще в первые месяцы нахождения в должности", - считает Нейжмаков.

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Чего добился губернатор Шумков за два с половиной года работы 

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Теги: Вадим Шумков, губернатор



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