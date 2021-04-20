В Екатеринбурге Ботанический сад открывают после ограничений. Вход - платный

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Начиная с завтрашнего дня, 21 апреля, в Екатеринбурге вновь открывается Ботанический сад УрО РАН. Вход в него будет платным.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса посещение Ботанического сада было временно ограничено. С 1 сентября 2020 года в саду проводили индивидуальные экскурсии (до семи человек) по оранжереям и старому парку. Попасть на них можно было только по предварительной записи.

Как сообщается на официальном сайте Ботанического сада, с 21 апреля 2021 года вход в него становится платным, поскольку он является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Стоимость одного посещения составит 150 руб.

Кроме этого, можно взять месячный абонемент, его стоимость составит 1,5 тыс. руб. Билеты можно купить на кассе павильона.

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в Шарташский лесопарк. Однако позже его директор Артур Зиганшин заявил, что доступ может остаться бесплатным.