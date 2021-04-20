20 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
(2005) | Фото: www.ifc-leasing.com

МИД Колумбии вручил послу России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны

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Министерство иностранных дел Колумбии вызвало на разговор российского посла в Боготе, ему была вручена нота протеста. Она связана с нарушением воздушного пространства страны российским самолетом, сообщила глава внешнеполитического ведомства республики Клаудия Блум.

Инцидент произошел 19 апреля. По словам министра, это уже не первый подобный случай. Она заявила, что российские воздушные суда неоднократно "не выполняли условия, определенные в разрешениях на пролет, выданных Колумбией".

В МИДе Колумбии отметили, что ждут оперативного ответа от российских властей с гарантиями того, что серьезные и систематические нарушения воздушного  пространства Колумбии больше не повторятся.

По данным ВВС Колумбии, 19 апреля границы нарушил российский Ил-96. У него было разрешение на пролет, но он отклонился от согласованного маршрута, передает ТАСС.

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МИД Колумбии вручил послу России ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны

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Теги: нотат протеста, нарушение воздушного пространства, колумбия



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