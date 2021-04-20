По делу о взрыве газа в Нижегородской области задержаны двое сотрудников газовой службы

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В Нижегородской области в рамках уголовного дела о взрыве газа в жилом доме задержали двоих человек. Это сотрудники Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы. Они выполняли работы по обслуживанию газовых сетей в доме 19 апреля, говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области.

Уголовное дело возбуждено в рамках ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв газа разрушил квартиры на втором и третьем этаже, погиб трехмесячный ребенок, еще двое малолетних детей и трое взрослых пострадали и были госпитализированы.

"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета продолжаю работать на месте происшествия, допрашиваются подозреваемые и свидетели, изымается необходимая документация. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным", - говорится в сообщении Следственного комитета.