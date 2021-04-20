20 Апреля 2021
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Коллаж, Госуслуги, кабина для голосования (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустина просят объяснить планы о принуждении граждан к регистрации на "Госуслугах" с рождения

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В связи с планами принудительной регистрации граждан на портале госуслуг и регистрации в ЕСИА при любом обращении в госорганы общественная организация "Общественный уполномоченный по защите семьи" просит премьер-министра Михаила Мишустина объяснить, как это соответствует Конституции РФ, которая запрещает сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Соответствующее обращение направлено в Правительство.
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Одна из целей властей - увеличить долю зарегистрированных на "Госуслугах" россиян к 2024 году до 85%. Вскоре не нужен будет и пароль - человека будут идентифицировать по его лицу или голосу.

Согласно ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", обращение – это направленное в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина. То есть право направить обращение законодательно никак не связано с обязанностью регистрации на портале госуслуг.

Регистрация же по умолчанию несовершеннолетнего лица является незаконным принуждением, лишающим гражданина права выбора во внесудебном порядке, отмечает уполномоченный.

Организация просит разъяснить, каким образом возможно отказаться от автоматической регистрации на портале госуслуг, в том числе при регистрации новорожденного, и смогут ли граждане, не зарегистрированные на этом портале, и далее реализовывать свое право на обращение в госорганы или будут поражены в правах.

Напомним, Правительство решило принудительно собрать и биометрические данные граждан.

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Мишустина просят объяснить планы о принуждении граждан к регистрации на "Госуслугах" с рождения

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Теги: госуслуги, регистрация



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