20 Апреля 2021
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Триумфальная арка Париж Франция (2012) | Фото: Накануне.RU

В МИД РФ ответили на предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко посоветовал экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендриксу Ильвесу поговорить с главами Турции и Греции о важности туризма и российских туристов. Ранее Ильвес предложил временно запретить россиянам въезд в Евросоюз из-за обострения двухсторонних отношений, передает РИА Новости.
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Напомним, ранее власти Чехии объявили о причастности к взрывам в стране на военных складах в 2014 году российских спецслужб. В качестве санкции за это были высланы 18 российских дипломатов, а также исключено участие Росатома в тендере на строительство энергоблока на чешской АЭС. Российские власти отрицают причастность к инцидентам и в ответ тоже выслали чешских дипломатов.

Ранее внешнеполитическое ведомство ЕС выступило с заявлением, в котором говорится о полной поддержке позиции Чехии по отношению к России. Также в Брюсселе считают поведение России по отношению к Европе "злонамеренным".

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В МИД РФ ответили на предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз

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Теги: ес, туризм, запрет на въезд, мид россии



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