Южноуральский депутат ЗСО заработал за прошлый год 8,6 млрд рублей

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Самым богатым южноуральским депутатом ЗСО стал президент управляющей компании ЮГК Константин Струков. Он задекларировал доход за 2020 год в размере 8,6 млрд рублей. Декларации о доходах и имуществе парламентариев опубликованы на сайте заксобрания области, передает корреспондент Накануне.RU.

В собственности у депутата одни земельный участок и жилой дом, еще два земельных участка и три объекта незавершенного строительства находятся в долевой собственности.

Генеральный директор АО "Торговый дом "Бовид" Михаил Видгоф за прошлый год заработал 89,1 млн руб. Из собственности у него задекларирован только гидроцикл Yamaha VX 700 и прицеп к легковому автомобилю.

Гендиректор ММК Павел Шиляев показал доход в 88,2 млн руб. Ему принадлежит автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, а также земельный участок и жилой дом (долевая собственность).

Генеральный директор ООО "НОВАТЭК Челябинск" Вадим Ромасенко отчитался о доходе в размере 61,6 млн руб. В собственности у депутата три земельных участка, жилой дом, две квартиры и автомобиль Lexus RX 300. Генеральный директор ООО "Завод СпецАгрегат" Евгений Субачев в 2020 году заработал 56,3 млн руб. Ему принадлежат квартира, гараж и прицеп легкового автомобиля МЗСА817715.

Самый скромный доход за 2020 год задекларировал депутат ЗСО Евгений Рева. За прошлый год он получил 205,5 тыс. руб. Собственности у депутата нет.

О 330 тыс. руб. отчитался директор ООО "Форвард" Дмитрий Сумин. Ему принадлежат девять земельных участков, две квартиры, гараж, автомобиль Ford Focus, а также еще один земельный участок и квартира находятся в долевой собственности. Супруга парламентария в прошлом году заработала 4,8 млн руб. В ее собственности 469 земельных участков (индивидуальная и долевая), квартира, нежилое здание и газопровод.

Иностранную недвижимость задекларировали заместитель генерального директора по специальной работе ЧТПЗ Владимир Павлов, которому принадлежит квартира и парковочное место в Испании, и директор ООО "ДорстройГрупп" Арман Аракелян. В собственности у депутата квартира и машино место в Армении. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о даче взятки. Также зарубежная собственность есть у супруги Игоря Свеженцева. Ей принадлежит вилла в Турции.