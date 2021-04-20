20 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Встреча политсоветников лидеров "Нормандской четверки" завершилась ничем

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Трехчасовые переговоры политсоветников лидеров стран "Нормандской четверки", прошедшие накануне, завершилась ничем. Об этом пишут российские СМИ.

Все предложения Москвы по деэскалации конфликта в Донбассе были заблокированы Киевом. Представители Германии и Франции фактически устранились от решения, ограничившись декларациями о приверженности Минским соглашениям.

Украинская сторона была довольна безрезультатностью переговоров. Делегация Киева в Контактной группе выпустила заявление, что прошло обсуждение, прозвучали предложение, работа продолжится. На реальные шаги там не настроены, видимо, достаточно самого процесса обсуждения.

"Выбранная украинской стороной тактика пустых рассуждений о статусе переговорных форматов, искажение смысла практических предложений республик, а также игнорирование представителей Донецка и Луганска демонстрирует отказ украинской делегации осуществлять предметную работу по обеспечению устойчивого мира в Донбассе", – заявила пресс-служба делегации ДНР в Контактной группе.

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Встреча политсоветников лидеров "Нормандской четверки" завершилась ничем

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Теги: Украина, Донбасс, переговоры



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