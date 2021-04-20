20 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
паводок, разлив рек, половодье, вологодская область, подтопление (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту подтопления подвалов домов и социальных объектов

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Прокуратура Свердловской области проверяет информацию о подтоплении подвальных помещений домов и социальных объектов Нижнего Тагила. По ее материалам следственными органами возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле прокуратуры.

"13 апреля 2021 г. начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев выезжал в Нижний Тагил, чтобы на месте разобраться и выяснить причины произошедшего. Там он провел рабочее совещание в администрации города по вопросу качества предоставления услуги по водоотведению на его территории, а также провел личный прием жителей города". – рассказали ОЕАДБГАпмблтра.юшгшщ в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки было установлено, что за водоснабжение в Нижнем Тагиле отвечает ООО "Водоканал-НТ", в работе которого установлен ряд действий, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Среди них:

- факты бездействия;

- необеспечения надлежащего отведения сточных вод на очистные сооружения и своевременного устранения засоров и изливов сточных вод на поверхность;

- неисполнения договорных обязательств по сохранению переданного в аренду комплекса муниципального имущества;

- несвоевременного выполнения заявок жителей города об устранении последствий затопления ответственными организациями.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений директору ООО "Водоканал-НТ", а также руководителям четырех управляющих компаний и главе администрации Нижнего Тагила. Директор организации также получил предписание в связи с нарушением законодательства и по охране труда.

Помимо этого, материалы проверки были направлены в СКР по региону для дачи уголовно-правовой оценки действиям сотрудников организации, а в Ленинский районный суд – исковое заявление, в котором прокуратура требовала признать бездействие со стороны городской администрации, возложить на нее обязанности о немедленной организации надлежащего водоотведения на территории Нижнего Тагила и осуществления контроля за состоянием и сохранностью муниципального имущества, которое было передано в аренду ООО "Водоканал-НТ".

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры области.

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В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту подтопления подвалов домов и социальных объектов

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Теги: Нижний Тагил, подтопление, подвалы, прокуратура, проверка, уголовное дело



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