20 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Дети с телефонами (2021) | Фото: Накануне.RU

Кабмин хочет обязать операторов хранить весь интернет-трафик россиян три года

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В Госдуму внесен правительственный законопроект, который обяжет операторов связи хранить информацию о передаче в сети сообщений и медиафайлов (между пользователями) в течение трех лет и предоставлять эти данные по требованию правоохранительных органов, сообщает "Интерфакс".

Речь идет о приеме, передаче, доставке и обработке голосовых, текстовых и видео сообщений, изображений, звуков и иного контента. Все это нужно хранить на территории России.

Нормы закона вступают в силу спустя три месяца после его официального опубликования.

Документ уже был одобрен правительством в начале апреля, но затем Уральская ассоциация операторов связи попросила Минцифры пересмотреть требования к операторам по сохранению трафика пользователей. Новый закон может привести к банкротству небольших и средних операторов связи, опасаются в отраслевом союзе. Операторы считают, что требования правительства невыполнимы, поскольку 96% трафика передается в зашифрованном виде, а сайты используют протоколы со сквозным шифрованием. Так что новые требования могут лишить пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.

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Кабмин хочет обязать операторов хранить весь интернет-трафик россиян три года

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Теги: трафик, хранение, оператор связи, правительство, минцифры



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