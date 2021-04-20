20 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
большегруз, автомобиль, фура, &quot;Платон&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители южноуральского города перекрыли дорогу для большегрузов

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Жители города Сим в Челябинской области перекрывают машинами дорогу для большегрузов, которые возят щебень через город, передает корреспондент Накануне.RU.

Трасса между городами Сим и Миньяр разбита большегрузами и находится в неудовлетворительное состоянии уже несколько лет. Фуры вывозят щебень с Миньярского щебеночного завода через Сим к федеральной трассе М-5 – Урал. Жители неоднократно жаловались на состояние дороги, а 18 апреля перекрыли ее для большегрузов. На место вызвали сотрудников ГИБДД.

"Дороги этими большегрузами не просто разбиты. Дороги убиты в прямом и переносном смысле этого слова. Буквально вчера под грузовиком провалился асфальт. Возникает вопрос: кто эту дорогу строил? Кто принимал ее в эксплуатацию? Кто вообще на этом участке занимается регулированием движения? Мы уже десять лет говорим о том, что в населенных пунктах региона необходимы обходы для вывода большегрузной техники. В противном случае, многие участки дорог, как в Симу, например, работают в режиме чрезвычайной перегрузки", - отметил депутат Госдумы Виталий Пашин.

Депутат направит запросы в надзорные органы с просьбой разобраться в ситуации.

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Жители южноуральского города перекрыли дорогу для большегрузов

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Теги: Сим, жители, дорога, фуры, большегруз,



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