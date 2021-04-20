СМИ: Депутат Госдумы от КПРФ Куринный может стать сенатором от Ульяновской области

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Депутату Госдумы от КПРФ Алексею Куринному прочат кресло сенатора. Куринный представляет в парламенте Ульяновскую область, которую недавно на правах врио возглавил его однопартией Алексей Русских. Он, в свою очередь, был сенатором от Подмосковья. Куринного, кстати, тоже называли в числе возможных кандидатов на пост врио губернатора его родной области, но президент в итоге сделал другой выбор.

Теперь же Русских выступает за то, чтобы Куринный стал представителем региона от исполнительной власти в Совете Федерации, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в КПРФ.

По мнению инсайдера, такой переход обезопасит Куринного от столкновения с "ресурсным кандидатом единороссов" на сентябрьских выборах в Госдуму (речь про одномандатный округ). Впрочем, сам Алексей Куринный заявил, что будет участвовать в выборах в нижнюю палату парламента "при любом раскладе" и уже предварительно согласовал свое выдвижение по одномандатному округу в Ульяновской области.