20 Апреля 2021
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Общество Пермский край
Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка (2021) | Фото: facebook.com/andreevdnperm

Найден компромисс: РЖД отказалось от строительства гостиницы в границах Черняевского леса

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РЖД отказалось от строительства гостиницы на участке, находящемся за Дворцом культуры железнодорожников и прилегающем к Черняевскому лесу, который является особо охраняемой природной территорией. Об этом в своем Facebook сообщил начальник пермского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Вместо этого участка выбран альтернативный, который находится западнее Дворца культуры.

"Считаю это важным компромиссным решением, поскольку данный участок не граничит ни с Черняевским лесом, ни с городскими лесами. Помимо этого, он по своей природе искусственный, там проложены инженерные коммуникации, а после строительства дворца культуры посажены тополя. Поскольку участок находится в собственности РЖД, мы не контролируем снос на таких территориях по решению Верховного суда 2016 года. Но компания готова вкладываться в компенсационное озеленение, экологическое обустройство прилегающей территории, сделать экологический класс на первом этаже будущей ведомственной гостиницы", - сообщил Дмитрий Андреев.

По его словам, компромисс предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Решению предшествовала серия переговоров с РЖД и консультации с экологическим сообществом.

"Понятно, что история еще не закончена, впереди проектирование на новом участке, обсуждение на градостроительном совете, определение компенсационных мероприятий. Но нельзя не отметить стремление руководства региона и города к поиску альтернативного варианта вместе с РЖД. Это действительно важное решение", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее жители микрорайонов ДКЖ, Светлый, Парковый и участники Пермской зеленой коалиции выступили против застройки буферной зоны Черняевского леса. Пермяки собрали более 2 тыс. подписей под петицией, а также направили около 100 писем в мэрию.

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Найден компромисс: РЖД отказалось от строительства гостиницы в границах Черняевского леса

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Теги: Черняевский лес, Пермь, РЖД, гостиница, зонирование участка, альтернативный участок



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