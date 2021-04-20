Найден компромисс: РЖД отказалось от строительства гостиницы в границах Черняевского леса

Добавить источник в

РЖД отказалось от строительства гостиницы на участке, находящемся за Дворцом культуры железнодорожников и прилегающем к Черняевскому лесу, который является особо охраняемой природной территорией. Об этом в своем Facebook сообщил начальник пермского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо этого участка выбран альтернативный, который находится западнее Дворца культуры.

"Считаю это важным компромиссным решением, поскольку данный участок не граничит ни с Черняевским лесом, ни с городскими лесами. Помимо этого, он по своей природе искусственный, там проложены инженерные коммуникации, а после строительства дворца культуры посажены тополя. Поскольку участок находится в собственности РЖД, мы не контролируем снос на таких территориях по решению Верховного суда 2016 года. Но компания готова вкладываться в компенсационное озеленение, экологическое обустройство прилегающей территории, сделать экологический класс на первом этаже будущей ведомственной гостиницы", - сообщил Дмитрий Андреев.

По его словам, компромисс предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Решению предшествовала серия переговоров с РЖД и консультации с экологическим сообществом.

"Понятно, что история еще не закончена, впереди проектирование на новом участке, обсуждение на градостроительном совете, определение компенсационных мероприятий. Но нельзя не отметить стремление руководства региона и города к поиску альтернативного варианта вместе с РЖД. Это действительно важное решение", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее жители микрорайонов ДКЖ, Светлый, Парковый и участники Пермской зеленой коалиции выступили против застройки буферной зоны Черняевского леса. Пермяки собрали более 2 тыс. подписей под петицией, а также направили около 100 писем в мэрию.