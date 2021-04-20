"Возрастает риск заражения коронавирусом": в свердловской полиции просят не ходить на незаконные акции

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В свердловской полиции призвали не поддаваться на провокации и не участвовать в несогласованных акциях, запланированных на эту неделю.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в интернете, социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о предстоящих несогласованных публичных мероприятиях.

"Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в населенных пунктах региона. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушителей привлекут к предусмотренной законом ответственности", - предупредил полковник Горелых.

Кроме этого, на Среднем Урале продолжают действовать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. Также по закону запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб.

В ГУ МВД по Свердловской области советуют воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время.

"В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", - отмечают в ведомстве.