Ямалец наказан за двойное убийство и надругательство над телом усопшей

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В Тазовском 25-летний муж наказан за двойное убийство и надругательство над телом супруги, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Он наказан 18 годами и месяцем колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошла 28 июня прошлого года. 25-летний муж пришёл к супруге, чтобы разобраться, как им жить дальше. Разговора не получилось. В пылу конфликта он много раз ударил супругу ножом. На крик прибежала сестра жертвы. Свидетельница драмы попыталась сбежать, но злоумышленник догнал её и расправился также, как и с первой пострадавшей.

"Поняв, что его супруга мертва, мужчина жестоко и цинично надругался над ее телом. Мужчина, пытаясь запутать следствие и избежать наказания, выдвигал различные версии произошедшего. Однако под давлением собранных следствием неопровержимых доказательств признал свою вину", - уточнили ранее в управлении.