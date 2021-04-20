20 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом Москва
Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Посол США в России все-таки ненадолго вернется в Вашингтон для консультаций

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Посол США в России Джон Салливан все-таки ненадолго вернется в Вашингтон. Его отсутствие продлится несколько недель, заявил Госдепартамент США.

"На этой неделе посол Салливан вернется в США, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации страны, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился оставаться послом после избрания нового президента", - цитирует издание Axios представителя Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что Салливан отказался покидать Москву, хотя Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендовало ему это сделать в рамках контрсанкций. При этом посла не стали высылать против его воли, как это произошло с десятью другими американскими дипломатами (их выслали в ответ на высылку из США российских дипломатов, а посол России уехал из США еще раньше сам).

Издание Infox напоминает, что 15 апреля Салливана вызывали в российский МИД для "тяжёлого" разговора, в ходе которого американский посол дополнительно проинформировал российских дипломатов о мерах , принимаемых Вашингтоном в отношении Москвы..

Не фоне обострения конфликта между Москвой и Вашингтоном дипломатам двух стран предстоит каким-то образом подготовить встречу президентов двух государств. Ранее сообщалось, что Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться летом на нейтральной территории, но Axios пишет, что переговоры возможны в конце этого года.

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Посол США в России все-таки ненадолго вернется в Вашингтон для консультаций

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Теги: посол сша, джон салливан, вашингтон, консультации



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