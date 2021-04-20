"ЕР" опровергла причастность к партии екатеринбуржца, пытавшегося заработать на праймериз

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Региональное отделение партии "Единая Россия" оперативно среагировало на новость о екатеринбуржце, предлагающем паблику "Типичный Екатеринбург" подкуп избирателей на праймериз (предварительное голосование). Запросив реальные данные и контакты мошенника, была проведена проверка на причастность горожанина к партии, которая в итоге не подтвердилась: человека с таким номером телефона нет ни среди сотрудников, ни среди активистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР", после просмотра тайно снятого видео с мошенником, стало очевидно, что екатеринбуржец "мягко говоря, не в теме и вообще не подкован в матчасти". Действия указанного человека были, по всей вероятности, попыткой дискредитировать процедуру голосования или целенаправленной провокацией.

"Подобные недобросовестные методы политической борьбы нередко встречаются в предвыборный период. Просим при обнаружении каких-либо нарушений в проведении процедуры предварительного голосования обращаться в его оргкомитет – будем в оперативном порядке принимать меры реагирования", - заявили в пресс-службе партии.



Напомним, что екатеринбуржец, представившись представителем кандидатов в депутаты, предложил привлекать людей на праймериз за вознаграждение: 100 руб. – избирателю, 400 руб. – паблику "Типичный Екатеринбург". Администрация паблика решила якобы согласиться и тайно заснять мошенника для дальнейшего привлечения его к ответственности.