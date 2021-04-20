Крупный пожар в Екатеринбурге: сгорели шиномонтаж и крыша дома

Добавить источник в

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Огнем уничтожено одно здание.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в третьем часу поступил сигнал о возгорании на улице Патриса Лумумбы. На площади в 160 кв.м огнем была повреждена кровля частного жилого дома и полностью сгорело здание шиномонтажа.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около четырех часов утра.

Точная причина пожара сейчас устанавливается.