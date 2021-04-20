В Нижегородской области под завалами дома, где взорвался газ, нашли тело младенца

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
звавлы поиски спасатели мчс обрушение (2018) | Фото:Пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Нижегородской области под завалами дома, где взорвался газ, нашли тело младенца

Добавить источник в

Под завалами жилого дома в Нижегородской области, где накануне вечером произошел взрыв газа, спасатели нашли тело младенца. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек, двое после осмотра врачами были отпущены. Погибшего ребенка нашли в 2:25 ночи, сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Информации о пропавших без вести людях, которые могли бы находиться под ними, нет.

Для жителей аварийного дома был развернут пункт временного размещения, но они от его использования отказались, разместившись у родственников.

Напомним, газ взорвался в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша (Дальнеконстантиновский район). Ударной волной разрушены четыре квартиры на втором и третьем этажах.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижегородской области под завалами дома, где взорвался газ, нашли тело младенца

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв газа, погибшие, пострадавшие, младенец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.04.2021 09:28 Мск По делу о взрыве газа в Нижегородской области задержаны двое сотрудников газовой службы

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2021 04:01 Мск После взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области заведено уголовное дело
Ранее 20.04.2021 00:01 Мск Взрыв газа в Нижегородской области: пострадали семь человек

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети