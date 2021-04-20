В Нижегородской области под завалами дома, где взорвался газ, нашли тело младенца

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Под завалами жилого дома в Нижегородской области, где накануне вечером произошел взрыв газа, спасатели нашли тело младенца. Всего в результате происшествия пострадали восемь человек, двое после осмотра врачами были отпущены. Погибшего ребенка нашли в 2:25 ночи, сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Информации о пропавших без вести людях, которые могли бы находиться под ними, нет.

Для жителей аварийного дома был развернут пункт временного размещения, но они от его использования отказались, разместившись у родственников.

Напомним, газ взорвался в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша (Дальнеконстантиновский район). Ударной волной разрушены четыре квартиры на втором и третьем этажах.