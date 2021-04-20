Госдума хочет отменить "день тишины" перед многодневным голосованием

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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к избирательному законодательству.

Среди них - отмена "дня тишины" при многодневном голосовании. За его полную отмену в современных условиях не раз выступала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Отмену "дня тишины" активно лоббировал и глава московского штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, на московских муниципальных выборах в прошлом году нарушения в этот день никто даже не фиксировал, а с учетом соцсетей "все закрыли на это глаза".

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает, что это решение не отменяет, а скорее продлевает "день тишины" в случае многодневного голосования, поскольку "основной удар" из трех дней все равно придется на воскресенье, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, с помощью трехдневного голосования российским властям удалось избежать вторых туров губернаторских выборов в пяти регионах. По словам экспертов "Голоса", новшество позволило добиться победы провластных кандидатов, это следует из доклада об итогах общественного наблюдения за выборами 13 сентября 2020 года.