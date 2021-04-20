Еврокомиссар: "Спутник V" может быть доступен в ЕС не раньше конца года

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Вакцина от COVID-19 "Спутник V" российского производства в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) может быть доступна в ЕС не раньше конца 2021 года.

Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, первым шагом является апробация европейским агентством. По словам еврокомиссара, "регулятор должен изучить российское досье в ближайшие недели". После этого необходимо будет найти производственные мощности, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, данные о заболеваемости COVID-19 у привитых двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" подтвердили ее эффективность на уровне 97,6%. Как сообщил директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, реальная эффективность препарата от коронавируса российского производства может быть выше, так как данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца и постановкой диагноза, следует из сообщения РФПИ.