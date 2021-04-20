В Госдуму внесен проект о распространении "Дальневосточного гектара" на Арктику

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Кабмин России внес в Госдуму проект закона, которым предлагается расширить применение программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону.

Как следует из пояснительной записки к документу, инициатива направлена на облегчение доступа малых предприятий к предпринимательской деятельности в Арктике.

Законопроект облегчает предприятиям требования при капитальных вложениях в создание или модернизацию недвижимого имущества, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Россия скапливает "беспрецедентную военную мощь" в Арктике и активно развивает военные базы для дислокации новейших видов вооружения, в том числе для подводного ядерного беспилотника "Посейдон", передает CNN. Такой вывод журналисты сделали, изучив спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.