20 Апреля 2021
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Наука и техника В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

РФПИ: эффективность "Спутник V" составляет 97,6%

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Центр имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций сообщили, что данные о заболеваемости COVID-19 у привитых двумя компонентами российской вакцины "Спутник V" подтвердили ее эффективность на уровне 97,6%.

Как сообщил директора центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, реальная эффективность препарата от коронавируса российского производства может быть выше, так как данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца и постановкой диагноза, следует из сообщения РФПИ.

Ранее Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом" Спутник V" может гарантировать пожизненный иммунитет от коронавируса. "У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно", - заявил он.

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РФПИ: эффективность "Спутник V" составляет 97,6%

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Теги: РФПИ, Спутник V, вакцина



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Ранее 20.04.2021 04:05 Мск Еврокомиссар: "Спутник V" может быть доступен в ЕС не раньше конца года

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