Глава Цунтинского района Дагестана подозревается в получении взятки

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На главу высокогорного Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова завели уголовное дело.

Оперативники ФСБ задержали его в ресторане в Махачкале после получения взятки в размере 980 тыс. руб. Как считает следствие, в марте-апреле текущего года чиновник потребовал от представителя руководителей двух коммерческих организаций передать ему 1,25 млн руб. - 10% от суммы контрактов этих организаций — стоимости выполненных строительно-ремонтных работ в трех средних общеобразовательных школах Цунтинского района.

Позднее сумма взятки была снижена до 980 тыс. руб. Магомедов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет "Коммерсант".

Напомним, в начале апреля начальнику следственного управления УМВД России по Симферополю предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Сотрудник был задержан при получении 7,5 млн руб. Предприниматель через знакомых вышел на начальника следственного управления с просьбой прекратить следственные действия в его отношении.