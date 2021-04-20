20 Апреля 2021
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Общество В России За рубежом
туризм, карта, чемодан (2016) | Фото: arks-org.ru

Власти посоветовали транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение

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Росавиация посоветовала российским транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, необходимо внимательно отслеживать сообщения своей авиакомпании и самостоятельно продумать альтернативный путь в Россию.

Речь идет о тех туристах, которые уже находятся в Турции, а также купивших билеты в эту страну с датой вылета с 15 апреля по 1 июня или если эта страна транзитная.

Напомним, 12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров.

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Власти посоветовали транзитным туристам самостоятельно планировать возвращение

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Теги: туристы, Турция, Росавиация



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