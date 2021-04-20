Засекречены материалы дела о признании ФБК* экстремистской организацией

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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр иностранных агентов) Иван Жданов заявил, что материалы дела по признанию ФБК экстремистской организацией представляют собой государственную тайну.

По этой причине заранее ознакомиться с ними нельзя, сообщил Жданов в соцсетях.

Напомним, Мосгорсуд зарегистрировал иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией.

В этом исковом заявлении прокуратура Москвы просит признать экстремистскими организациями ФБК, а также общественное движение "Штабы Навального" и НКО "Фонд защиты прав граждан".