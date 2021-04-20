В Праге отнимут у российского посольства часть территории

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Российское посольство в Праге должно освободить часть парка Стромовка, которую занимает, и привести территорию в соответствие с границами до 1968 года.

С таким требованием городской совет обратился к правительству страны. Данное заявление прозвучало на фоне дипломатического скандала между двумя странами, сообщает РБК.

Напомним, министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Данные действия стали ответными мерами России на высылку Чехией 18 сотрудников посольства РФ, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки.

Российский МИД назвал это решение беспрецедентным и абсурдным. Дипломатическое ведомство увидело в ситуации "американский след".

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