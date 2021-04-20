ФАС завела дело против Google

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Федеральная антимонопольная служба России начала разбирательство в отношении американской корпорации Google.

Ведомство считает, что входящий в компанию видеосервис YouTube злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке. По данным ФАС, Google блокировала и удалила аккаунты и контент пользователей YouTube "без предупреждения и обоснования действий".

Тем временем, компания Google готова идти навстречу российским властям и выполнять требования надзорных органов и законодательства. Таковы итоги встречи с представителями американской корпорации членов комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.