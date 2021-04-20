20 Апреля 2021
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Происшествия Приволжский ФО
Взрыв газа в девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске Республики Татарстан (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Взрыв газа в Нижегородской области: пострадали семь человек

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В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме.

В результате происшествия пострадали семь человек. Инцидент произошел в селе Маргуша на улице Новоселова в трехэтажном кирпичном доме. По данным спасателей, один из пострадавших получил ожог лица и плеча и черепно-мозговую травму, еще двое — переломы позвоночника. После взрыва вспыхнул пожар на площади 1200 квадратов, а также произошло обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах.

Идет эвакуация жильцов, всего из дома вышли 32 человека. Причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования, сообщает РИА "Новости".

29 марта поступило сообщение о взрыве в жилом доме в Зеленодольске. Происшествие служилось в девятиэтажном многоквартирном кирпичном доме. Основной версией ЧП следователи считают утечку газа.

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Взрыв газа в Нижегородской области: пострадали семь человек

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Теги: взрыв, газ, дом



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