Мантуров прокомментировал ситуацию с задержаниями сотрудников Минпромторга

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с задержаниями сотрудников ведомства. Он подчеркнул, что эти задержания и аресты не признак повышенного внимания к министерству и не означает, что в Минпромторге много нарушений, сообщает ТАСС.

"Мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий - задача следствия установить истину и дать им оценку", - заявил он журналистам.

Мантуров напомнил, что в министерстве ведутся регулярные проверки Счетной палаты, Казначейства, контрольно-ревизионным управлением президента и Генеральной прокуратуры.

По мнению Мантурова, задержания и аресты сотрудников Минпромторга - в целом показатель контроля государства за исполнительной властью.

"Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом", - подчеркнул министр.