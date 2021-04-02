В России утверждены знаки отличия для журналистов, работающих на митингах

Роскомнадзор утвердил знак отличия для журналистов, работающих на митингах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Журналист должен иметь при себе специальный зеленый неоновый жилет и бейдж, который представляет собой прямоугольную карточку размером не менее 9,5 на 14 см. На бейдже должны быть идентификационные данные журналиста, его фото, название СМИ, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора СМИ. Жилет должен содержать надпись "Пресса" на спине и на груди.

Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Кроме того, журналист, работающий на таких мероприятиях, не должен проводить агитацию и обязан выполнять все законные требования организатора мероприятия или властей.