02 Апреля 2021
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Общество Москва
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Журналист Шевченко и другие ответчики по иску Пригожина не отрицали факт распространения клеветы

Представители бизнесмена Евгения Пригожина обжаловали решение Савеловского районного суда, подав апелляционную жалобу в Московский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Юристы не согласились с решением суда, вынесенным по иску предпринимателя к журналисту Максиму Шевченко, учредителю СМИ «Медуза» и администратору ресурса «Довод» Илье Косыгину.

«Отметим, что на процессе ответчики не отрицали ни порочащий характер оспариваемых сведений, ни факт их распространения. Суд же посчитал, что распространяемые недостоверные сведения, имеющие оскорбительный характер, не являются негативными для читателей и не имеют достаточного информационного значения», — сообщает пресс-служба.

конкорд, пригожин, шевченко, скрин, лп(2021)|Фото: https://vk.com/concordgroup_official

Юристы «Конкорда» перечислили в жалобе аргументы и доводы, подтверждающие незаконность и необоснованность вынесенного решения.

Представители истца заявили, что каждый нарушитель должен ответить за свои противоправные действия по закону. Жалоба в Мосгорсуд была направлена с целью восстановления справедливости.

На суде Шевченко не отказался от оскорбительных слов, сказанных им на YouTube-канале в адрес Пригожина. Журналист, как и другие ответчики, не отрицал факт распространения порочащих сведений.

Напомним, предприниматель обжаловал решение суда по иску к журналисту Шевченко о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Шевченко.

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Журналист Шевченко и другие ответчики по иску Пригожина не отрицали факт распространения клеветы

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Теги: максим шевченко, евгений пригожин, савеловский суд, апелляционная жалоба



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