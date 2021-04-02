02 Апреля 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В няганском детском саду отравились 17 детей

В Нягани проводится проверка по факту отравления детей в детском саду "Непоседы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

По предварительным данным, с 13 по 17 марта в 2021 г. в одном из частных детских садов было зарегистрировано 17 случаев инфекционного заражения детей. Часть из них была госпитализирована.

Следователи выясняют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований руководством дошкольного учреждения, причины распространения инфекции и иные обстоятельства произошедшего при оказании услуг воспитательного характера.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что няганским городским судом было вынесено решение о приостановлении деятельности на объекте по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ сроком на 70 суток. Роспотребнадзор во время проверки выявил нарушения санитарного законодательства в детском саду.

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В няганском детском саду отравились 17 детей

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Теги: отравление, дети, детский сад



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