02 Апреля 2021
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Политика В России
скопинский маньяк (2021) | Фото: ntv.ru

"Скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора

"Скопинского маньяка" Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора, сообщает ТАСС.

По данным судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области, Мохов признан виновным по 19.24 ч. 1 КоАП РФ. Данная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Mash сообщает, что его оштрафовали на 1000 руб.

Напомним, Мохов отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых почти четыре года держал в подвале насиловал, бил и пытал. 3 марта он вышел на свободу после 17 лет заключения.

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"Скопинского маньяка" признали виновным в нарушении административного надзора

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Теги: скопинский маньяк, административный надзор



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