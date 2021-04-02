Глава департамента Минпромторга арестован на два месяца

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Чиновника подозревают в превышении полномочий. По версии следствия он незаконно выделил 13,5 млн руб. компании "Исток" из Кабардино-Балкарии в 2018 году. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

"Выслушав мнение участников процесса, проверив представленные материалы, суд постановил избрать в отношении Серватинского меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.