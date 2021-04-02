РПЦ: 70% вызовов священников в ковидные больницы – к умирающим в реанимацию

С апреля прошлого года священники Русской православной церкви в Москве более 1700 раз выезжали к больным в ковидные больницы. Около 70% вызовов – к умирающим в реанимацию. В среднем священники совершают девять выездов к больным каждый день, часто с ними ездят помощники, говорится в докладе о ключевых направлениях социального служения Церкви в 2020 году. Он был представлен на заседании Высшего Церковного совета в Москве.

В докладе говорится и о благотворительности. РПЦ организовала сбор средств на продукты. "С июня 2020 года Синодальный отдел по благотворительности собрал более 23 млн. Полученные деньги отправили в 65 епархий. Нуждающимся передали более 22 тыс. продуктовых наборов в шести странах: России, Молдавии, Киргизии, на Филиппинах, в Казахстане и даже в Восточном Тиморе", - отмечается в докладе.