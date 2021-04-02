Высоту орбиты МКС скорректировали к прибытию пилотируемого "Союза"

С помощью пристыкованного к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-14" Центр управления полетами сегодня скорректировал высоту орбиты МКС. Для этого включали двигатели грузовика.

Корректировка потребовалась для стыковки с пилотируемым "Союзом", который скоро прибудет на станцию.

"Чтобы экипаж успешно пристыковался к Международной космической станции, на Земле должны знать точную высоту орбиты МКС. Поскольку атмосфера нашей планеты постепенно снижает траекторию полета орбитальной станции, специалисты "поднимают" ее с помощью двигателей пристыкованных к МКС космических кораблей. Сейчас высота орбиты составляет примерно 419,8 км, на эту высоту и будет ориентироваться ЦУП, когда экипаж МКС-65 отправится в космос", - отметили в Роскосмосе.