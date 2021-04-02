02 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
тюрьма, решётка (2017) | Фото: budennovsk.org

Гособвинение запросило по 12,5 лет фигурантам дела о похищении сына тагильского бизнесмена

Антона Харламова и Евгения Дудрова из Нижнего Тагила, обвиняемых в похищении и убийстве подростка в 2003 г., могут посадить в колонию строго режима на 12,5 лет. Именно такой срок для них запросил гособвинитель на сегодняшнем судебном заседании.

Напомним, что фигуранты дела свою вину не признали, перекинув ответственность на третьего соучастника Владимира Иванова, который не дожил до суда. Наказанием за ч. 2 ст. 105 УК РФ является лишение свободы сроком от 8 до 20 лет. Срок в 12,5 лет был избран в соответствии со смягчающими обстоятельствами в виде состояния здоровья фигурантов и наличии у них несовершеннолетних детей.

Напомним, что в январе 2003 г. сообщники, по версии следствия, решили получить крупный выкуп от предпринимателя из Нижнего Тагила и захватили в заложники его несовершеннолетнего сына. После этого подростка привезли в дом по улице Киевская, чтобы удерживать там до получения денег.

Однако, как полагают следователи, злоумышленники посчитали, что юноша может сообщить обо всем в правоохранительные органы, и убили его. Тело парня они вывезли на автомобиле и оставили вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле.

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Гособвинение запросило по 12,5 лет фигурантам дела о похищении сына тагильского бизнесмена

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Теги: гособвинение, Нижний Тагил, суд, похищение, убийство



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