Экс-мэр Сургута Попов, оправданный по "песочному" делу, требует возмещения ущерба от преследования

Бывший мэр Сургута Дмитрий Попов, оправданный по "песочному" делу, требует возмещения имущественного ущерба за уголовное преследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сургутского городского суда.

Ходатайство поступило 29 марта. Кроме возмещения ущерба Попов просит обязать прокурора Сургута принести от имени государства извинения за причиненный вред. Заседание начнётся в 16.00 20 апреля.

Напомним, что прокуратура Югры в интересах Сургута обратилась в арбитраж с иском к городскому сельхозпредприятию "Северное" и "Компании "КС". В нем она требовала признать недействительной сделку о продаже муниципальной собственности – строительного песка – в результате которой компания приобрела более 800 тыс. "кубов" песка по заниженной стоимости (44,5 руб. за 1 куб. м). При этом организация не выплатила в полном объеме его стоимость, впоследствии реализовав песок по 100 руб. за 1 куб. м.

По факту этой сделки было возбуждено уголовное дело, в котором фигурировал экс-мэр экономической столицы Югры. Попов, как заявляли сотрудники Следственного комитета, превысил свои полномочия, незаконно согласовав этот договор, не оценив его рыночную стоимость. Это дело, по которому Попов изначально проходил свидетелем, стало причиной отставки чиновника в мае 2016 г. Гособвинение просило для Попова четыре с половиной года условно. Однако его оправдали. После Попова мэром Сургута стали сначала Вадим Шувалов, потом - Андрей Филатов.