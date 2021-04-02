02 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
Коллаж, автомобильный завод &quot;УРАЛ&quot;, Андрей Рудой, суд (2021) | Фото: Накануне.RU

Автозавод "Урал" отказался от требований о возмещении морального вреда в деле против блогера

Автомобильный завод "Урал" отказался от требований о возмещении морального вреда по 100 тыс. рублей с каждого из ответчиков по иску о защите деловой репутации из-за заметки о несанкционированном пикете рабочих предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ответчиками выступают председатель независимого профсоюза завода, сторонник "Партии Дела" Анатолий Банных и ведущий YouTube-канала "Вестник бури" Андрей Рудой. Предприятие требует признать информацию в заметке несоответствующей действительности и опубликовать опровержение, а также взыскать с ответчиков моральный вред в размере 100 тыс. руб. с каждого.

Судебный процесс по иску стартовал в Миасском городском суде 16 февраля. Сегодня на заседании автозавод отказался от требований по возмещению морального вреда.

"Истец, по непонятным нам причинам, отказался от пункта 5 в исковом заявлении о возмещении морального вреда по 100 000 рублей с каждого из ответчиков. Наверное, решили тем самым проявить жест доброй воли и улучшить положение деловой репутации предприятия. Будем надеяться, что к следующему судебному заседанию истец откажется и от остальных требований", - рассказали в независимом профсоюзе завода.

Следующее заседание назначено на 5 мая.

Напомним, пикет работников автозавода прошел 29 ноября прошлого года. Рабочие вышли на протестную акцию с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Организаторы сперва пытались согласовать акцию, но не смогли – из-за строительства на заявленном месте ледового городка. В итоге в несанкционированном пикете приняли участие порядка 20 человек, но для руководителя независимого профсоюза автозавода он закончился административным штрафом в 10 тыс. руб. за нарушение порядка проведения пикета. О протестной акции написали СМИ, а также вышла заметка в сообществе "Вестник бури". После этого и последовал судебный иск о защите деловой репутации.

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Автозавод "Урал" отказался от требований о возмещении морального вреда в деле против блогера

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Теги: автозавод Урал, пикет, иск, клевета, рабочий, блогер,



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