Автозавод "Урал" отказался от требований о возмещении морального вреда в деле против блогера

Автомобильный завод "Урал" отказался от требований о возмещении морального вреда по 100 тыс. рублей с каждого из ответчиков по иску о защите деловой репутации из-за заметки о несанкционированном пикете рабочих предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ответчиками выступают председатель независимого профсоюза завода, сторонник "Партии Дела" Анатолий Банных и ведущий YouTube-канала "Вестник бури" Андрей Рудой. Предприятие требует признать информацию в заметке несоответствующей действительности и опубликовать опровержение, а также взыскать с ответчиков моральный вред в размере 100 тыс. руб. с каждого.

Судебный процесс по иску стартовал в Миасском городском суде 16 февраля. Сегодня на заседании автозавод отказался от требований по возмещению морального вреда.

"Истец, по непонятным нам причинам, отказался от пункта 5 в исковом заявлении о возмещении морального вреда по 100 000 рублей с каждого из ответчиков. Наверное, решили тем самым проявить жест доброй воли и улучшить положение деловой репутации предприятия. Будем надеяться, что к следующему судебному заседанию истец откажется и от остальных требований", - рассказали в независимом профсоюзе завода.

Следующее заседание назначено на 5 мая.

Напомним, пикет работников автозавода прошел 29 ноября прошлого года. Рабочие вышли на протестную акцию с требованием повысить заработную плату и улучшить условия труда. Организаторы сперва пытались согласовать акцию, но не смогли – из-за строительства на заявленном месте ледового городка. В итоге в несанкционированном пикете приняли участие порядка 20 человек, но для руководителя независимого профсоюза автозавода он закончился административным штрафом в 10 тыс. руб. за нарушение порядка проведения пикета. О протестной акции написали СМИ, а также вышла заметка в сообществе "Вестник бури". После этого и последовал судебный иск о защите деловой репутации.