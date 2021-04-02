02 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Снос здания ПРОМЭКТа (2021) | Фото: Накануне.RU

"Свечка и детская площадка": стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа

Главный инженер подрядной организации ООО "Средний Урал", осуществляющей снос ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, рассказал, что планируется построить вместо снесенного исторического конструктивистского здания. Как сообщили Накануне.RU в компании подрядчика, проектная документация находится на экспертизе на получение разрешения.

Сегодня представитель подрядной организации приходил на место для встречи с жильцами дома на Красноармейской, 78а, находящейся вблизи стройплощадки. Темой обсуждения стал снос двухэтажного гаража (выделен желтым), на месте которого расположится детская площадка для 17-этажной свечки. Демонтаж строения уже начался: убраны лестницы и часть окон. Вопрос остается за возведением ограждения, дабы обезопасить жильцов и, главное, детей, играющих на детской площадке, от демонтажный работ.

Двор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Двор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Согласно планам застройщика, вся территория, ранее принадлежавшая ПРОМЭКТу (отмечено штриховкой) отойдет под строительство двух многоквартирников и придомовую территорию с подземным паркингом и детской площадкой. Прямо напротив гаража по ул. Белинского в течение, приблизительно, двух лет после приведения территории в порядок, вырастет 17-этажная свечка. По Декабристов расположится второй переменно-этажный дом. В этот раз здание не будет примыкать к фасаду соседнего кирпичного строения (фиолетовое, также принадлежит корпорации "Маяк"). Вся остальная территория (обведена голубым) отдается под внутридворовую инфраструктуру с двухуровневым подземным паркингом под детской площадкой.

ПРОМЭКТ, план застройки(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Территория застройки будет огорожена от двора Красноармейской, 78а и примыкающего к нему общежития. Кто будет устанавливать забор пока неизвестно, как и конкретные сроки начала строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

Новость о новостройке в центре Екатеринбурга может обрадовать потенциальных покупателей, однако не жителей соседней сталинки, которые не раз жаловались на демонтаж ПРОМЭКТа. Как рассказала Накануне.RU член Совета дома Елена Литвинова, свечка вырастет буквально напротив ее окон, но это только полбеды. Жильцы дома боятся, что "Маяк" захочет забрать еще больше территории, как, по их словам, это было в 2000-ых. Так, обещанное 6-этажное кирпичное здание на Красноармейской, 78б, превратилось в 9-этажное офисное, а на месте, где располагался дворовой фонтан, образовался гараж под личное пользование корпорации. По словам главы Совета дома Сергея Лоншакова, директор "Маяка" хранил там свой Mercedes.

Трещины в доме на ул. Красноармейская, 78а(2021)|Фото: Накануне.RU

"У нас на этот участок право долевой собственности. У них есть претензии к тому, что мы в свое время незаконно поставили ограждение. Ограждение согласованно с Главархитектурой, сделано официально управляющей компанией. Это они посягают на нашу собственность", - рассказывает Литвинова.

Двор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Члены Совета дома также сообщили, что к ним уже наведывались представители корпорации, в том числе и по поводу канализации, проходящей по периметру территории жильцов (отмечено красным). В корпорации изъявили желание провести канализацию через детскую площадку и парковку, что не только увеличит время проведения строительных работ, но и лишит детей возможности гулять в собственном дворе, а собственников парковать свои автомобили.

ПРОМЭКТ, план(2021)|Фото: источник Накануне.RU

С последним, правда, ситуация уже сложилась не лучшим образом: некоторое время назад над двором появились электрокабели. Один из них – в 380 Вольт три недели назад от общежития до трансформаторной будки провели "Электросети". Остальные образовались "сами собой", однако все ведут от жилых домов к стройплощадке. Все кабели находятся на уровне двух этажей, что по мнению квартировладельцев весьма небезопасно. Один из них три дня назад уже оборвался и упал на припаркованные автомобили, после чего у жильцов появился страх, что в следующий раз вместо машин во дворе окажутся дети.

Двор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RU

"Я говорю им – ребята, зачем так низко? Приедет машина какая-нибудь обслуживать, она же оборвет кабель. Нельзя было что ли поставить штангу какую, чтобы повыше было? Есть уверенность, что он никогда не оборвется? 300 Вольт, дети! Да убьет их сразу. Электрики сказали, что отсоединить провода могут только через суд, но сейчас невозможно найти хозяина ларька, который все это проводил. Говорят – месяц-два проработали, свалили и концы в воду. Их втихушку установили и пропали", - рассказал Лоншаков.

Двор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RUДвор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RUДвор на Красноармейской, 78а(2021)|Фото: источник Накануне.RU

Накануне.RU не удалось получить комментарий представителей "Маяка" на момент публикации.

Напомним, что ранее в корпорации прокомментировали возможное ограничение этажности строительства на участке улиц Декабристов и Белинского в Екатеринбурге. До этого министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что планы "Маяка" по возведению высотных домов на месте здания ПРОМЭКТа придется скорректировать из-за ограничений, которые действуют на данном участке. Причина в том, что недалеко расположена вышка РТРС, из-за чего здесь нельзя строить дома выше 60 метров.

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"Свечка и детская площадка": стало известно, что построят на месте ПРОМЭКТа

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Теги: Свечка, новостройка, ПРОМЭКТ



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