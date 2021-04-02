02 Апреля 2021
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Отопление (2020) | Фото: mos.ru

Обогрели, обобрали? На Урале подозревают хищения десятков миллионов в теплоэнергетической компании

В Каменском городском округе руководство компании, занимающейся отоплением домов, возможно, причастно к хищению 26 млн руб. Как стало известно, такую сумму ООО ТК "Система" получило в качестве субсидии на возмещение затрат, как организация, занимающаяся теплоснабжением бюджетных учреждений и жилфонда. Как передает корреспондент Накануне.RU, после получения средств компания доблестно отчиталась о тратах денег на выплаты поставщикам, но никто из них денег не получил.

Согласно пояснительной записке ООО ТК "Система" к отчету от 30.09.2020 о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия Каменского ГО, денежные средства были направлены на следующие выплаты: выплаты персоналу (заработная плата) в сумме 4 196 92554 рублей; уплата налога НДФЛ в сумме 304 00000 рублей; услуги по транспортировке газа АО "ГАЗЭКС" в сумме 3 445 648,80 рублей; оплата поставщику ТЭР (АО "Уралсевергаз") в сумме 9 530 965,89 рублей; оплата поставщику ТЭР (АО "ЭнергосбыТ Плюс") в сумме 4 019 688,09 рублей; оплата поставщику ТЭР (АО "Синарская ТЭЦ") в сумме 3 409 282,26 рублей; ООО "Система" в сумме 1 193 489,42 руб.

Судя по документам, которые оказались в распоряжении Накануне.RU, на расчетный счет, указанный руководством ООО "ТК Система", субсидии не приходили. Также часть долгов было закрыто не за счет субсидиарных денег, а за счет средств плательщиков за тепло. В настоящий момент "ГАЗЭКС", АО "Уралсевергаз", АО "ЭнергосбыТ Плюс", АО "Синарская ТЭЦ" так и не получили своих денег. Следовательно, насколько можно судить, компания предоставила мэрии Каменского ГО недостоверные сведения.

После звонка в компанию от нашего корреспондента в ООО "ТК Система" отказались комментировать ситуацию.

Мэр города Сергей Белоусов подтвердил наличие проблемы, заявив, что юристы администрации готовят иск в суд.

"Мы субсидии перечислили, а поставщики получили деньги не в полном размере. Я обратился к руководству ООО ТК "Система" и мне пояснили, что часть они перечислили в размере 10 млн руб, а 16 млн были заморожены на счете. Я сказал им, что в случае, если они не направят средства туда, куда они предназначались, то будут вынуждены их вернуть. Но, согласно вашим документам, все не так и ситуация еще хуже. Эта компания обязана перечислить поставщикам деньги. Ответа на письмо не получили. Подготовили иск в суд", - резюмировал в беседе с нашим корреспондентом градоначальник.

Накануне.RU просит прокуратуру Свердловской области и УФСБ по Свердловской области считать публикацию официальным запросом и проверить ситуацию.

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Обогрели, обобрали? На Урале подозревают хищения десятков миллионов в теплоэнергетической компании

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Теги: ООО ТК Система, хищения



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