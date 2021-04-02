Росприроднадзор нашел под Петербургом незаконную свалку высотой с трехэтажный дом

Росприроднадзор (Северо-Западное межрегиональное управление) завело административное дело на ООО "Аква-Марин". Поводом стала свалка, размещенная под видом рекультивации нарушенных земель в Ломоносовском районе Ленобласти.

Рядом с Волхонским шоссе надзорный орган по наводке местных жителей нашли свалку на площади 10 гектаров. Это строительные и твердые коммунальные отходы, оргтехника, электрические провода, арматура и т.д. Высота вала достигает 10 метров – это уровень трехэтажного дома.

"Для оценки экологической безопасности намечаемой хозяйственной деятельности проекты рекультивации проходят государственную экологическую экспертизу федерального уровня. В проекте также указываются материалы, с использованием которых будет проводиться рекультивация. У ООО "Аква-Марин", по имеющимся в управлении сведениям, отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы территории на Волхонском шоссе, 33", - отметили в ведомстве.

Инспекторы обнаружили на месте свалки сломанные березы, вокруг валяются мешки со строительным мусором, причем отходы свалены не только на участке "Аква-Марина", но и на землях неразграниченной собственности.

"В данных действиях усматривается угроза загрязнения почв, подземных вод и реки Большая Койровка, протекающей рядом со свалкой", - добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас специалисты взяли пробы отходов, чтобы оценить их на наличие тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и т.д. "Специалисты оценят объемы завезенных на участок отходов, отберут пробы воды в водном объекте. После получения результатов в соответствии с законодательством будут приняты меры реагирования", - заключили в управлении.